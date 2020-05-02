В Подольске нашли тело новорожденного в ведре

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Труп новорожденного нашли за гаражами в подмосковном Подольске, организована проверка, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Московской области.
"Первого мая 2020 года за одним из гаражей в городе Подольске в ведре, накрытом покрывалом, обнаружено тело новорожденного младенца. Следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки", — рассказали в ведомстве.
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