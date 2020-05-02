Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-02T21:07
https://ria.ru/20200502/1570899919.html
В Германии назвали сроки принятия решения по "Северному потоку — 2"
https://cdn21.img.ria.ru/images/155528/76/1555287620_0:32:3072:1760_1036x0_80_0_0_66b9d585dd68407589de457c61879012.jpg
РИА Новости

В Германии назвали сроки принятия решения по "Северному потоку — 2"

17:10 02.05.2020 (обновлено: 21:07 02.05.2020)
27661
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 2 мая — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) намерено "в кратчайшие сроки" принять окончательное решение по поводу заявки оператора "Северного потока — 2", Nord Stream 2 AG, просившего освободить этот трубопровод от требований обновленной газовой директивы Евросоюза, заявил РИА Новости представитель ведомства Фите Вульф.
Вульф подтвердил ранее обнародованную в СМИ информацию о том, что агентство направило заинтересованным сторонам проект своего решения.
"Срок приема замечаний заканчивается 8 мая 2020 года. Вслед за этим планируется в кратчайшие сроки принять решение (относительно заявки Nord Stream 2 AG. — Прим. ред.)", — заявил он.
Строительство трубопровода Северный поток - 2
2 мая, 04:11
СМИ: Германия лишит "Северный поток — 2" иммунитета к газовой директиве
Вульф не прокомментировал содержание разосланного документа.
"Решения Федерального сетевого агентства могут быть пересмотрены в судебном порядке, в данном случае — Высшим земельным судом Дюссельдорфа", — также уточнил Вульф.
По данным Handelsblatt, агентство намерено отклонить заявку Nord Stream 2 AG на том основании, что проект "Северный поток — 2" не был достроен к маю 2019 года. В пресс-службе оператора накануне заявили РИА Новости, что не согласны с мнением BNA и ждут окончательного решения, после чего компания намерена предпринять "дальнейшие действия" для защиты своих прав.
Согласно принятой в ЕС законодательной поправке, решения о выводе газопроводов из-под действия директивы должны быть приняты до 24 мая. Nord Stream 2 AG подавал соответствующую заявку. В январе представитель BNA заявлял агентству, что решение будет принято к этой дате.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
3731121229122
РоссияСеверный потокГерманияЭкономика
Популярные комментарии
Никто кроме РФ не может обеспечить их потребность в газе. Все это пустая возня внутри Европы. Ну нет альтернативы российскому газу и не будет.
2 мая, 17:26
ВВладимир
83620162
Аглосаксы всегда боятся сближения Германии и России. Поэтому, англосаксы мешать СП-2 будут всеми силами. Историческая мечта англосаксов, чтобы Германия и Россия беспрерывно воевали между собой.
2 мая, 20:40
serg1234serg
57221025
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Липецк
Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
01:23В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения
01:14В Праге объяснили усиление мер безопасности в дипмиссии в Москве
01:12Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
00:59"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
00:54Экс-директор ФБР Коми недоволен отказом от преследования Флинна
00:47Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
00:36 В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19
00:31В Подмосковье приостановили посещение образовательных учреждений
00:24Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
00:23Европа виртуально отметит 75-летие освобождения от нацизма
23:58В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
23:55Британец пережил коронавирус, сепсис, остановку сердца и два инсульта
23:55В Польше отменили президентские выборы из-за COVID-19
23:53Министр обороны Хорватии подал в отставку после гибели двух пилотов
23:40В США число жертв коронавируса превысило 75 тысяч человек
23:38Трамп назвал вручение "Пулитцера" NYT за статьи о России позором
23:38В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Лента новостейМолния