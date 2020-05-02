В Германии назвали сроки принятия решения по "Северному потоку — 2"

БЕРЛИН, 2 мая — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) намерено "в кратчайшие сроки" принять окончательное решение по поводу заявки оператора " Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) намерено "в кратчайшие сроки" принять окончательное решение по поводу заявки оператора " Северного потока — 2 ", Nord Stream 2 AG, просившего освободить этот трубопровод от требований обновленной газовой директивы Евросоюза, заявил РИА Новости представитель ведомства Фите Вульф.

Вульф подтвердил ранее обнародованную в СМИ информацию о том, что агентство направило заинтересованным сторонам проект своего решения.

"Срок приема замечаний заканчивается 8 мая 2020 года. Вслед за этим планируется в кратчайшие сроки принять решение (относительно заявки Nord Stream 2 AG. — Прим. ред.)", — заявил он.

Вульф не прокомментировал содержание разосланного документа.

"Решения Федерального сетевого агентства могут быть пересмотрены в судебном порядке, в данном случае — Высшим земельным судом Дюссельдорфа", — также уточнил Вульф.

По данным Handelsblatt, агентство намерено отклонить заявку Nord Stream 2 AG на том основании, что проект "Северный поток — 2" не был достроен к маю 2019 года. В пресс-службе оператора накануне заявили РИА Новости, что не согласны с мнением BNA и ждут окончательного решения, после чего компания намерена предпринять "дальнейшие действия" для защиты своих прав.