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Распространение нового коронавируса
2020-05-02T21:20
https://ria.ru/20200502/1570899754.html
Собянин рассказал об отношении москвичей к коронавирусу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569829871_101:411:3010:2047_1036x0_80_0_0_7e0dd624d06b68eceff3247177fe8a57.jpg
РИА Новости

Собянин рассказал об отношении москвичей к коронавирусу

17:01 02.05.2020 (обновлено: 21:20 02.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что москвичи в первое время ответственнее относились к угрозе коронавируса, нежели сейчас. Об этом он рассказал в интервью Наиле Аскер-заде для фильма "Опасный вирус 4" на канале "Россия 1".
Градоначальник считает, что такие изменения связаны с психологической усталостью жителей столицы.
"Когда тебе говорят, что опасность, опасность, и об этом говорят уже не одну неделю, ты просто устаешь от этого, и тебе хочется верить, что все уже закончилось, ведь если посмотреть по сторонам — ничего не происходит", — сказал он.
Собянин считает, что на настроение москвичей влияет также теплая и солнечная погода.
"Хочется радоваться жизни, а тут говорят, что надо соблюдать самоизоляцию, что надо сидеть дома", — добавил мэр.
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Пандемия нового коронавируса охватила почти весь мир. По данным ВОЗ, вирусом заражены более 3,2 миллиона человек, из которых около 230 тысяч умерли и порядка миллиона излечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии.
Россия находится на седьмом месте по числу инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 124 054 человек (за сутки 9623 новых случая), из них поправились около 15 тысяч человек. Жертвами болезни стали 1222 пациента.
Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, действует пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
Именно благодаря безответственному отношению москвичей инфекция сначала пришла в страну, потом затопила столицу, а теперь погружает в пучину пандемии всю страну.
2 мая, 17:43
Руслан Тлеуж
6000219
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