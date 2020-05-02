Собянин рассказал об отношении москвичей к коронавирусу

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что москвичи в первое время ответственнее относились к угрозе коронавируса, нежели сейчас. Об этом он рассказал в интервью Наиле Аскер-заде для фильма "Опасный вирус 4" на канале "Россия 1".
Градоначальник считает, что такие изменения связаны с психологической усталостью жителей столицы.
"Когда тебе говорят, что опасность, опасность, и об этом говорят уже не одну неделю, ты просто устаешь от этого, и тебе хочется верить, что все уже закончилось, ведь если посмотреть по сторонам — ничего не происходит", — сказал он.
Собянин считает, что на настроение москвичей влияет также теплая и солнечная погода.
"Хочется радоваться жизни, а тут говорят, что надо соблюдать самоизоляцию, что надо сидеть дома", — добавил мэр.
Пандемия нового коронавируса охватила почти весь мир. По данным ВОЗ, вирусом заражены более 3,2 миллиона человек, из которых около 230 тысяч умерли и порядка миллиона излечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии.
Россия находится на седьмом месте по числу инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 124 054 человек (за сутки 9623 новых случая), из них поправились около 15 тысяч человек. Жертвами болезни стали 1222 пациента.
Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, действует пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.