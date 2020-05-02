Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило четыре тысячи человек

КИШИНЕВ, 2 мая - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 4052, за сутки было подтверждено 72 новых случая, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 3980 зарегистрированных случаях коронавируса, общее число скончавшихся составляло 124.
"Второго мая было зарегистрировано 72 новых случая коронавируса, общее число зараженных коронавирусом в Молдавии достигло 4052", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
Парламент Молдавии 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
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