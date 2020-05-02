В Катаре, Омане и Бахрейне выявили 915 новых случаев заражения COVID-19

БЕЙРУТ, 2 мая - РИА Новости. Министерства здравоохранения Омана и Министерства здравоохранения Катара Бахрейна зарегистрировали за минувшие сутки 915 новых случаев заражения вирусом COVID-19 , из них 776 положительных анализов в Катаре.

По данным минздрава Катара, общее число заболевших достигло 13 326. Выздоровели за сутки 98 человек, всего выздоровевших 1534.

Минздрав Бахрейна в субботу отчитался о 103 новых заболевших, выздоровевших 12. Всего в стране зарегистрированы 3272 инфицированных коронавирусом, 1567 из них выздоровели.

Министерство здравоохранения Омана заявило о 36 случаях заболевания коронавирусом за 24 часа. Всего в Султанате 2483 зараженных.

Катар продолжает занимать второе место среди арабских стран по числу заболевших COVID-19. Лидирует в этом списке Саудовская Аравия , где в субботу число заболевших. привесило 25 тысяч. На третьем месте ОАЭ