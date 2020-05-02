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Распространение нового коронавируса
2020-05-02T16:58
https://ria.ru/20200502/1570899660.html
В Катаре, Омане и Бахрейне выявили 915 новых случаев заражения COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/155263/98/1552639885_0:392:1730:1365_1036x0_80_0_0_c90bdde1a11f73f517c0bed8cee91ca1.jpg
РИА Новости

В Катаре, Омане и Бахрейне выявили 915 новых случаев заражения COVID-19

16:58 02.05.2020
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CC BY-SA 2.0 / Petr Kadlec / Bahrain World Trade CenterБахрейнский всемирный торговый центр
Бахрейнский всемирный торговый центр
CC BY-SA 2.0 / Petr Kadlec / Bahrain World Trade Center
Бахрейнский всемирный торговый центр. Архивное фото
БЕЙРУТ, 2 мая - РИА Новости. Министерства здравоохранения Катара, Омана и Бахрейна зарегистрировали за минувшие сутки 915 новых случаев заражения вирусом COVID-19, из них 776 положительных анализов в Катаре.
По данным минздрава Катара, общее число заболевших достигло 13 326. Выздоровели за сутки 98 человек, всего выздоровевших 1534.
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Минздрав Бахрейна в субботу отчитался о 103 новых заболевших, выздоровевших 12. Всего в стране зарегистрированы 3272 инфицированных коронавирусом, 1567 из них выздоровели.
Министерство здравоохранения Омана заявило о 36 случаях заболевания коронавирусом за 24 часа. Всего в Султанате 2483 зараженных.
Катар продолжает занимать второе место среди арабских стран по числу заболевших COVID-19. Лидирует в этом списке Саудовская Аравия, где в субботу число заболевших. привесило 25 тысяч. На третьем месте ОАЭ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Саудовская АравияКатарБахрейнВ мире
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