В Катаре, Омане и Бахрейне выявили 915 новых случаев заражения COVID-19

БЕЙРУТ, 2 мая - РИА Новости. Министерства здравоохранения Катара, Омана и Бахрейна зарегистрировали за минувшие сутки 915 новых случаев заражения вирусом COVID-19, из них 776 положительных анализов в Катаре.
По данным минздрава Катара, общее число заболевших достигло 13 326. Выздоровели за сутки 98 человек, всего выздоровевших 1534.
Минздрав Бахрейна в субботу отчитался о 103 новых заболевших, выздоровевших 12. Всего в стране зарегистрированы 3272 инфицированных коронавирусом, 1567 из них выздоровели.
Министерство здравоохранения Омана заявило о 36 случаях заболевания коронавирусом за 24 часа. Всего в Султанате 2483 зараженных.
Катар продолжает занимать второе место среди арабских стран по числу заболевших COVID-19. Лидирует в этом списке Саудовская Аравия, где в субботу число заболевших. привесило 25 тысяч. На третьем месте ОАЭ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.