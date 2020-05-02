Число зараженных коронавирусом в Португалии превысило 25 тысяч человек

МАДРИД, 2 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения в Португалии составило на субботу 25 190, сообщает минздрав страны.
Министерство провело пересчет предыдущих случаев заражения и понизило число выявленных случаев на 1 мая до 24 987, таким образом, за последние сутки выявлено 203 новых случая заболевания.
За сутки жертвами коронавируса в Португалии стали еще 16 человек, общее количество достигло 1023. Выздоровел с начала эпидемии 1671 пациент.
В четверг, 30 апреля, премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил, что с 4 мая в стране начнет действовать режим повышенной готовности – вместо ранее действовавшего режима ЧП, что означает постепенное ослабление карантинных мер.
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