Число зараженных коронавирусом в Португалии превысило 25 тысяч человек

Министерство провело пересчет предыдущих случаев заражения и понизило число выявленных случаев на 1 мая до 24 987, таким образом, за последние сутки выявлено 203 новых случая заболевания.

За сутки жертвами коронавируса в Португалии стали еще 16 человек, общее количество достигло 1023. Выздоровел с начала эпидемии 1671 пациент.