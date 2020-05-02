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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-02T18:01
https://ria.ru/20200502/1570899515.html
Замглавы оперштаба Якутии удалила пост о COVID-19 у работников Чаянды
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570851690_0:41:1774:1039_1036x0_80_0_0_e74582e3cdfb6c4f714008b3a0561512.jpg
РИА Новости

Замглавы оперштаба Якутии удалила пост о COVID-19 у работников Чаянды

16:55 02.05.2020 (обновлено: 18:01 02.05.2020)
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© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкМедики с оборудованием для госпиталя прибыли на Чаяндинское месторождение в Якутии
Медики с оборудованием для госпиталя прибыли на Чаяндинское месторождение в Якутии
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Медики с оборудованием для госпиталя прибыли на Чаяндинское месторождение в Якутии
ЯКУТСК, 2 мая – РИА Новости. Заместитель председателя оперативного штаба Якутии по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции Ольга Балабкина удалила из своего аккаунта в Telegram опубликованную ранее информацию, что коронавирус выявлен у трети работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения.
В субботу зампред регионального правительства, заместитель председателя оперштаба Балабкина сообщила в своем аккаунте в Telegram, что "главный инфекционист министерства здравоохранения России Елена Малинникова по итогам поездки по вахтовым поселкам Чаяндинского месторождения сообщила, что положительные результаты выявлены у трети всех работников объекта, которые на этой неделе прошли тестирование". Ранее сообщалось, что у всех, кто трудится на месторождении, взяты тесты на коронавирус.
Чуть позже информация была удалена из аккаунта Балабкиной.
РИА Новости пока не располагает информацией, по какой причине это произошло. Оперштаб по Якутии и сама Балабкина пока не комментируют удаление публикации.
За все время пандемии в Якутии официально зарегистрировано 263 случая коронавируса, 36 человек полностью выздоровели, четверо умерли.
МЧС России ранее доставило на Чаянду аэромобильный госпиталь для лечения больных. Здоровых вахтовых работников из месторождения будут вывозить рейсами авиакомпании "Якутия".
Глава республики, председатель оперштаба Айсен Николаев подчеркнул, что на Чаяндинском месторождении, где из-за коронавируса был введен карантин, ситуация стабилизировалась. В четверг власти Якутии сообщали, что вахтовики прекратили акции после информации об их вывозе с Чаянды. Ранее в СМИ появилась информация, что вахтовики выразили недовольство условиями проживания и недостатком информации о заболевших коронавирусом. Глава Якутии заявлял, что в вахтовых поселках "Газпрома" провели тотальный анализ 10,5 тысячи работников, прокуратура начала проверку соблюдения их прав.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕлена МалинниковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Газпром
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