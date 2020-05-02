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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-02T21:18
https://ria.ru/20200502/1570899429.html
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570787768_0:0:1600:900_1036x0_80_0_0_2a5fc34bb9c4d3235882d9fce253d222.jpg
РИА Новости

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

16:52 02.05.2020 (обновлено: 21:18 02.05.2020)
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Московского референс-центра лучевой диагностики, где запускают систему "компьютерного зрения"
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Московского референс-центра лучевой диагностики, где запускают систему компьютерного зрения
© Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
По словам градоначальника, смягчение мер против коронавируса может произойти к середине мая, если снизится нагрузка на здравоохранение и у Москвы появится запас прочности для того, чтобы оказывать людям качественную медицинскую помощь.
Собянин подчеркнул, что в сложившейся ситуации не должно быть политических интересов и необходима совместная работа власти и населения.
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Разработка вакцины

Мэр также рассказал, как в Москве идет работа над созданием вакцины. По его словам, специалисты разрабатывают ее в закрытых НИИ с высоким уровнем защиты.

"Вполне возможно, что именно московский институт будет разработчиком такой вакцины. Ну а дальше будет идти речь о производстве, в Москве есть возможности", — отметил Собянин.

По его словам, в каких объемах и в какие сроки это будет сделано, зависит от ученых.
"Я уверен, что рано или поздно это произойдет, или у нас, или за рубежом, но желательно, чтобы это было у нас. Пока, насколько я знаю, такие разработки есть, они очень серьезные", — сказал Собянин.
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Создание временных госпиталей

А пока в Москве создают временные госпитали на случай приближения к пиковым значениям и если не хватит действующих мощностей. В качестве помещений могут использовать торговые центры, а также спортивные сооружения.
"В чем плюс этого? Так как медицинского персонала все равно недостаточно, чтобы обслуживать прямо в каждой комнате по один-два человека, это лучше большие пространства с хорошей вентиляцией, обменом воздуха, чтобы врач видел сразу нескольких пациентов, чтобы обслуживали большее количество людей", — рассказал Собянин.
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Забота о врачах

Власти Москвы особо следят за ситуацией в столичном здравоохранении. По словам Собянина, тысяча медработников в Москве уже переболели коронавирусом, еще тысяча человек сейчас болеет. Это удалось выяснить благодаря массовым тестам, которые взяли у 25 тысяч работников сферы здравоохранения.
"Примерно у двух тысяч выявили антитела", — рассказал мэр.
Он подчеркнул, что врачи действительно находятся в группе риска и им нужно системное тестирование, условия для работы, а также повышенная заработная плата.
Кроме того, власти бесплатно предоставили медработникам четыре тысячи гостиничных номеров, чтобы они не ехали домой после смены и тем самым снизили риск заражения родных и близких. В резерве еще шесть тысяч номеров.
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Пандемия коронавируса

По статистике ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 230 тысяч из них скончались.
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.
Россия занимает седьмую строчку по числу заразившихся, обогнав Иран, Китай и Турцию — в стране выявили более 124 тысяч заболевших (большинство из них в Москве). За все время умерли 1222 человека, свыше 15 тысяч выздоровели. Власти призвали граждан соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мэр Москвы Сергей Собянин в маске во время общения с сотрудниками коммунальных служб, выезжающими на дезинфекцию улиц Москвы
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСергей СобянинМосква
Популярные комментарии
Почему болеет москва, а страдает вся страна? Нужно было сразу забором ее обнести и не выпускать ни кого
2 мая, 17:13
МММиха Морозоффф
32071212128
Потому что вся страна в Москве! Из 20 миллионов 10 это приезжие, и если бы Москва была спокойным городом куда не едут со всего мира, москвичи бы не страдали, подумайте об этом, москвичи на передовой а вы отсиживаетесь спокойно!
2 мая, 20:51
Товарищ .
214211018647
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