Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Московского референс-центра лучевой диагностики, где запускают систему "компьютерного зрения"

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

По словам градоначальника, смягчение мер против коронавируса может произойти к середине мая, если снизится нагрузка на здравоохранение и у Москвы появится запас прочности для того, чтобы оказывать людям качественную медицинскую помощь.

Собянин подчеркнул, что в сложившейся ситуации не должно быть политических интересов и необходима совместная работа власти и населения.

Разработка вакцины

Мэр также рассказал, как в Москве идет работа над созданием вакцины. По его словам, специалисты разрабатывают ее в закрытых НИИ с высоким уровнем защиты.

"Вполне возможно, что именно московский институт будет разработчиком такой вакцины. Ну а дальше будет идти речь о производстве, в Москве есть возможности", — отметил Собянин.

По его словам, в каких объемах и в какие сроки это будет сделано, зависит от ученых.

"Я уверен, что рано или поздно это произойдет, или у нас, или за рубежом, но желательно, чтобы это было у нас. Пока, насколько я знаю, такие разработки есть, они очень серьезные", — сказал Собянин.

Создание временных госпиталей

А пока в Москве создают временные госпитали на случай приближения к пиковым значениям и если не хватит действующих мощностей. В качестве помещений могут использовать торговые центры, а также спортивные сооружения.

"В чем плюс этого? Так как медицинского персонала все равно недостаточно, чтобы обслуживать прямо в каждой комнате по один-два человека, это лучше большие пространства с хорошей вентиляцией, обменом воздуха, чтобы врач видел сразу нескольких пациентов, чтобы обслуживали большее количество людей", — рассказал Собянин.

Забота о врачах

Власти Москвы особо следят за ситуацией в столичном здравоохранении. По словам Собянина, тысяча медработников в Москве уже переболели коронавирусом, еще тысяча человек сейчас болеет. Это удалось выяснить благодаря массовым тестам, которые взяли у 25 тысяч работников сферы здравоохранения.

"Примерно у двух тысяч выявили антитела", — рассказал мэр.

Он подчеркнул, что врачи действительно находятся в группе риска и им нужно системное тестирование, условия для работы, а также повышенная заработная плата.

Кроме того, власти бесплатно предоставили медработникам четыре тысячи гостиничных номеров, чтобы они не ехали домой после смены и тем самым снизили риск заражения родных и близких. В резерве еще шесть тысяч номеров.

Пандемия коронавируса

По статистике ВОЗ , в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 230 тысяч из них скончались.

Италия, Франция, Германия и Великобритания. На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания

Китай и Россия занимает седьмую строчку по числу заразившихся, обогнав Иран Турцию — в стране выявили более 124 тысяч заболевших (большинство из них в Москве ). За все время умерли 1222 человека, свыше 15 тысяч выздоровели. Власти призвали граждан соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.