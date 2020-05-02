"Ростех" изготовил более 450 тысяч защитных костюмов для медиков

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Компания "Росхимзащита" " Компания "Росхимзащита" " Ростеха " с 20 апреля произвела более 450 тысяч костюмов, защищающих медиков от заражения при контакте с больными, и начала их поставки в региональные медицинские учреждения, сообщает госкорпорация.

Костюмы, разработанные "Росхимзащитой", изготавливают по ее заказу 15 крупных швейных фабрик, они производят более 90 тысяч костюмов в сутки. "Этот показатель планируется увеличить до 150 тысяч уже в мае – такая задача поставлена государством", – отметил заместитель генерального директора "Ростеха" Максима Выборных.

"С начала пандемии здравоохранение столкнулось с дефицитом и ценовыми манипуляциями на рынке средств индивидуальной защиты, материалов для их производства. Чтобы преодолеть эту ситуацию, во взаимодействии с Минпромторгом России сформирован механизм, который позволяет нарастить объемы производства защитных средств, снять ажиотаж, выровнять цены и спрос", - также поясняет корпорация.

Одноразовые костюмы изготавливаются из композитного нетканого материала СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд) c фильтрующим слоем, который обеспечивает высокую степень защиты от вирусов. В комплект входят брюки, куртка, шапочка-шлем, хирургический халат и высокие бахилы. Отпускная цена комплекта без учета доставки составляет 847 рублей. Контракты на поставку заключены с 12 субъектами РФ.

"Росхимзащита" также приступила к производству изолирующих противовирусных комбинезонов, которые обеспечивают гарантированную защиту от проникновения вирусов, бактерий, грибков и спор, а также от опасных химических веществ. Инновационный материал костюма отличается повышенной прочностью – он не истирается и не рвется при растягивании и сгибе даже при длительной эксплуатации, заключается в сообщении.

Корпорация "Росхимзащита" была создана в 2004 году по указу президента РФ Владимира Путина для реализации государственной политики в области обеспечения защиты гражданского общества, территорий и инфраструктуры государства от современных и прогнозных угроз. В конце 2018 года вошла в состав "Ростеха".