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2020-05-03T11:31
https://ria.ru/20200502/1570899315.html
"Ростех" изготовил более 450 тысяч защитных костюмов для медиков
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РИА Новости

"Ростех" изготовил более 450 тысяч защитных костюмов для медиков

16:48 02.05.2020 (обновлено: 11:31 03.05.2020)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Компания "Росхимзащита" "Ростеха" с 20 апреля произвела более 450 тысяч костюмов, защищающих медиков от заражения при контакте с больными, и начала их поставки в региональные медицинские учреждения, сообщает госкорпорация.
Костюмы, разработанные "Росхимзащитой", изготавливают по ее заказу 15 крупных швейных фабрик, они производят более 90 тысяч костюмов в сутки. "Этот показатель планируется увеличить до 150 тысяч уже в мае – такая задача поставлена государством", – отметил заместитель генерального директора "Ростеха" Максима Выборных.
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"С начала пандемии здравоохранение столкнулось с дефицитом и ценовыми манипуляциями на рынке средств индивидуальной защиты, материалов для их производства. Чтобы преодолеть эту ситуацию, во взаимодействии с Минпромторгом России сформирован механизм, который позволяет нарастить объемы производства защитных средств, снять ажиотаж, выровнять цены и спрос", - также поясняет корпорация.
Одноразовые костюмы изготавливаются из композитного нетканого материала СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд) c фильтрующим слоем, который обеспечивает высокую степень защиты от вирусов. В комплект входят брюки, куртка, шапочка-шлем, хирургический халат и высокие бахилы. Отпускная цена комплекта без учета доставки составляет 847 рублей. Контракты на поставку заключены с 12 субъектами РФ.
"Росхимзащита" также приступила к производству изолирующих противовирусных комбинезонов, которые обеспечивают гарантированную защиту от проникновения вирусов, бактерий, грибков и спор, а также от опасных химических веществ. Инновационный материал костюма отличается повышенной прочностью – он не истирается и не рвется при растягивании и сгибе даже при длительной эксплуатации, заключается в сообщении.
Корпорация "Росхимзащита" была создана в 2004 году по указу президента РФ Владимира Путина для реализации государственной политики в области обеспечения защиты гражданского общества, территорий и инфраструктуры государства от современных и прогнозных угроз. В конце 2018 года вошла в состав "Ростеха".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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