Число вылечившихся от COVID-19 в Самарской области выросло до 58

САМАРА, 2 мая - РИА Новости. Общее количество жителей Общее количество жителей Самарской области , вылечившихся от коронавируса, увеличилось до 58, сообщил в субботу региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

"На сегодняшний день в регионе 58 человек выздоровели", - говорится в сообщении.

По информации оперштаба, за последние два дня в регионе вылечились шесть человек, у которых ранее был подтвержден COVID-19.

"Из Самарской городской больницы №6 выписаны трое пациентов, в том числе один подросток. Два пациента - из числа контактных с ранее заболевшими, один заболел после возвращения из Москвы. Болезнь у них протекала не в тяжелой форме", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным оперштаба, в Самаре выписаны два человека, в том числе ребенок, заразившихся от ранее заболевших, коронавирус у них протекал в легкой форме. Также выздоровел один человек, который лечился дома.

Отмечается, что у всех выписанных последние анализы на коронавирус показали отрицательный результат, их состояние удовлетворительное.

В субботу оперштаб также проинформировал, что в Самарской области за последние сутки был подтвержден еще 41 случай заболевания коронавирусом. В частности, 19 человек заразились от ранее заболевших, COVID-19 также выявили у 22 человек, поступивших с ОРВИ или пневмонией.

Всего в Самарской области подтверждено 433 случая заболевания коронавирусом, пять человек скончались.