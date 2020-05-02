Число зараженных коронавирусом в Ульяновской области увеличилось до 499

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САМАРА, 2 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Число заразившихся коронавирусом в Ульяновской области выросло до 499, сообщает в субботу региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Утром в субботу федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса проинформировал, что на 11.35 мск 2 мая в Ульяновской области подтвержден 461 случай COVID-19.

"По оперативным данным на 2 мая в регионе подтверждено 499 случаев заболевания коронавирусом в регионе", - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Таким образом, по последним данным, в регионе коронавирусом заразились еще 38 человек.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на своей странице в Instagram написал, что из новых заболевших четыре человека в возрасте от 7 до 14 лет, шесть человек - от 18 до 29 лет, 14 человек - от 30 до 49 лет, девять человек - от 50 до 64 лет, пять человек - старше 65 лет.

Из общего числа заразившихся COVID-19 в Ульяновской области 78 человек выздоровели, четверо скончались.