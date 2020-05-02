Попова дала рекомендации переболевшим коронавирусом

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Людям, которые переболели коронавирусом, не требуется соблюдать жесткий карантин, но им нужно оставаться дома две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Она отметила, что заболевшие выздоравливают достаточно долго, и диагноз "здоров" не будет поставлен до полного избавления от вируса.
Глава Роспотребнадзора также рассказала, что при ОРВИ вирус определяется мазком из носа, а если речь идет о пневмонии, то патологический процесс нужно искать в легких.
При этом тест на коронавирус показывает результат не ранее, чем через три дня после инфицирования, так как вирус должен развиться, чтобы мазок смог определить инфекцию.
Пандемия коронавируса
По статистике ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 230 тысяч из них скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.