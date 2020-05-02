Страны СВПД выступят против продления оружейного эмбарго, заявили в Иране

ТЕГЕРАН, 2 мая – РИА Новости. Страны-члены ядерной сделки выступят против планов Страны-члены ядерной сделки выступят против планов США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана, заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабии

"Намерения США продлить оружейное эмбарго являются еще одним показателем, демонстрирующим игнорирование американским режимом международных договоренностей и права, а также одностороннее злоупотребление Советом безопасности ООН", - сказал Рабии на видео, опубликованном информационным порталом правительства Ирана.

"Мы считаем и убеждены, что страны-члены Совместного всеобъемлющего плана действий, постоянные члены Совбеза выступят против стремления США уклониться от правил и законов", - добавил он.

По его словам, Иран продолжить проводить консультации по тематике оружейного эмбарго с другими странами, но уже сейчас может сказать, что страны не согласны с позицией США по этому вопросу.

Он также отметил, что Вашингтон может излагать свою точку зрения по актуальным проблемам ядерной сделки, только вернувшись в нее и сняв санкции против Ирана.

"Любое продление оружейного эмбарго в отношении Ирана, идущее вразрез с прежними договоренностями, той страной, которая является крупнейшим экспортером оружия и дестабилизирует обстановку в мире, повлечет решительный ответ со стороны Ирана", - подчеркнул Рабии.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что действующий особый режим поставок вооружений и военной техники в Иран по прошествии пятилетнего срока должен истечь и отклонений от этого решения быть не может. В то же время госсекретарь Майк Помпео отмечал, что США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая