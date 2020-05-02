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2020-05-02T16:43
https://ria.ru/20200502/1570899127.html
Страны СВПД выступят против продления оружейного эмбарго, заявили в Иране
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РИА Новости

Страны СВПД выступят против продления оружейного эмбарго, заявили в Иране

16:42 02.05.2020 (обновлено: 16:43 02.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мая – РИА Новости. Страны-члены ядерной сделки выступят против планов США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана, заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабии.
"Намерения США продлить оружейное эмбарго являются еще одним показателем, демонстрирующим игнорирование американским режимом международных договоренностей и права, а также одностороннее злоупотребление Советом безопасности ООН", - сказал Рабии на видео, опубликованном информационным порталом правительства Ирана.
Сергей Рябков
30 апреля, 14:29
Рябков: продления оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана быть не может
"Мы считаем и убеждены, что страны-члены Совместного всеобъемлющего плана действий, постоянные члены Совбеза выступят против стремления США уклониться от правил и законов", - добавил он.
По его словам, Иран продолжить проводить консультации по тематике оружейного эмбарго с другими странами, но уже сейчас может сказать, что страны не согласны с позицией США по этому вопросу.
Он также отметил, что Вашингтон может излагать свою точку зрения по актуальным проблемам ядерной сделки, только вернувшись в нее и сняв санкции против Ирана.
"Любое продление оружейного эмбарго в отношении Ирана, идущее вразрез с прежними договоренностями, той страной, которая является крупнейшим экспортером оружия и дестабилизирует обстановку в мире, повлечет решительный ответ со стороны Ирана", - подчеркнул Рабии.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что действующий особый режим поставок вооружений и военной техники в Иран по прошествии пятилетнего срока должен истечь и отклонений от этого решения быть не может. В то же время госсекретарь Майк Помпео отмечал, что США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Госсекретарь США Майк Помпео
27 апреля, 07:11
СМИ: Помпео прорабатывает план продления оружейного эмбарго против Ирана
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Али РабииСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоСовет Безопасности ООНЕвросоюзСергей РябковКитайИранСШАВ мире
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