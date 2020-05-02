"Выкарабкалась из страшной ситуации": Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает. Она отметила, что пойти на поправку ей помогли не только врачи, которые "нянчились" с ней почти "ежеминутно", но и поддержка поклонников.

"Вы мне придали еще больше уверенности и сил, чтобы я выкарабкалась из этой страшной ситуации", — сказала она, добавив, что теперь находится дома и восстанавливается.