В поездах Eurostar с 4 мая станет обязательным ношение масок

"Важное обновление: с 4 мая на наших станциях и в поездах пассажиры должны носить маски для лица или уборы, закрывающие часть лица, в соответствии с рекомендациями французского и бельгийского правительства", - говорится в сообщении Eurostar. Компания отмечает, что "подойдет любая маска, главное, чтобы она закрывала нос и рот".