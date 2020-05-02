В поездах Eurostar с 4 мая станет обязательным ношение масок

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Компания Eurostar, осуществляющая скоростное железнодорожное сообщение между Великобританией и странами континентальной Европы, заявила, что с понедельника все пассажиры должны будут носить маски в качестве меры предосторожности в связи с распространением коронавируса.
"Важное обновление: с 4 мая на наших станциях и в поездах пассажиры должны носить маски для лица или уборы, закрывающие часть лица, в соответствии с рекомендациями французского и бельгийского правительства", - говорится в сообщении Eurostar. Компания отмечает, что "подойдет любая маска, главное, чтобы она закрывала нос и рот".
Eurostar, являясь оператором Евротоннеля, осуществляет высокоскоростные железнодорожные пассажирские между Лондоном и Парижем и Лиллем во Франции, Брюсселем в Бельгии и Амстердамом в Нидерландах. Поезда Eurostar пересекают Ла-Манш через Евротоннель.
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