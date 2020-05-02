Более 100 граждан ЕС вернулись домой спецрейсом Москва-Амстердам

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Более 100 европейцев в субботу вернулись домой спецрейсом Air France-KLM из Москвы в Амстердам, сообщает посольство Нидерландов в России.
Ранее сообщалось, что спецрейс по маршруту Москва-Амстердам для репатриации граждан ЕС запланирован на 2 мая.
"Этим утром, в субботу, 2 мая 2020 года, из Москвы в Амстердам вылетел специальный репатриационный рейс Air France-KLM, на борту которого находились 135 пассажиров, которые давно ждали этого момента", - говорится в сообщении на странице голландского посольства в Facebook.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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