Эпидемиолог объяснил "коварность" коронавируса

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Директор Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал одну из основных опасностей бессимптомной формы коронавируса.
По словам ученого, "коварность" вируса заключается в том, что у носителя в течение двух недель может не проявиться никаких симптомов.
"Поэтому все это время инфицированный человек без признаков заболевания является потенциально опасным, и он может стать источником заражения для окружающих", — заявил Гинцбург в интервью телеканалу "РЕН ТВ".
Эпидемиолог подчеркнул, что особенно важно вовремя выявлять носителей и изолировать их.
По статистике ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 208 тысяч из них скончались. По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, выявлено 3,2 миллиона больных, умерли 228 тысяч.
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.
Россия занимает седьмую строчку по числу заразившихся, обогнав Иран, Китай и Турцию, — в стране более 124 тысяч пациентов (большинство из них в Москве). За все время умерли 1222 человека, свыше 15 тысяч поправились. Власти призвали граждан соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.