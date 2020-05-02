Важно вместе преодолевать связанный с COVID-19 кризис, заявил Собянин

"Если граждане не понимают, зачем нужна самоизоляция, зачем эти меры, то никаким ужесточением мер их не удержишь... Если им не объяснять, не рассказывать, не показывать, что реально происходит, все бесполезно, мы просто не справимся с этой ситуацией. А тогда, когда мы подойдем к пику, когда ситуация выйдет из-под контроля, тогда уже будет поздно что-то рассказывать. Поэтому очень важно вместе преодолевать этот кризис, вместе четко понимать ситуацию, осознавать ее и вместе работать над этим. Именно поэтому чрезвычайно важна точная, объективная, открытая информация", - сказал мэр.