В Белоруссии с 3 мая подешевеет топливо

Это 13-е изменение цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке Белоруссии в текущем году. До этого топливо в девять приёмов дорожало на копейку, а 12-го, 19-го и 26 апреля на фоне падения цен на нефть в мире - снижалось в цене, также на копейку. Концерн ранее заявлял, что придерживается политики поэтапного изменения цен на автомобильное топливо с учетом динамики цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ. В 2019 году цены на топливо на внутреннем рынке Белоруссии менялись 28 раз (чаще повышались на копейку), в 2018 году - 27 раз.