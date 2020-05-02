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2020-05-02T16:30
https://ria.ru/20200502/1570898676.html
В Белоруссии с 3 мая подешевеет топливо
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РИА Новости

В Белоруссии с 3 мая подешевеет топливо

16:30 02.05.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоАвтозаправочная станция "Лукойл" в Минске
Автозаправочная станция Лукойл в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Автозаправочная станция "Лукойл" в Минске. Архивное фото
МИНСК, 2 мая - РИА Новости. Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 3 мая снизятся на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим".
Это 13-е изменение цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке Белоруссии в текущем году. До этого топливо в девять приёмов дорожало на копейку, а 12-го, 19-го и 26 апреля на фоне падения цен на нефть в мире - снижалось в цене, также на копейку. Концерн ранее заявлял, что придерживается политики поэтапного изменения цен на автомобильное топливо с учетом динамики цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ. В 2019 году цены на топливо на внутреннем рынке Белоруссии менялись 28 раз (чаще повышались на копейку), в 2018 году - 27 раз.
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"Стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 3 мая 2020 года изменяется", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,69 белорусского рубля (50,92 российского рубля, или 0,7 доллара), АИ-95-К5-Евро – 1,79 белорусского рубля (53,94 российского рубля, или 0,68 доллара), АИ-98-К5-Евро – 2,01 белорусского рубля (60,56 российского рубля, или 0,83 доллара), ДТ – 1,79 белорусского рубля (53,94 российского рубля, или 0,68 доллара).
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БелнефтехимАИ-98АИ-92БелоруссияАИ-95В мире
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