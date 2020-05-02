На Украине задержали группировку, воровавшую иконы

КИЕВ, 2 мая - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали участников группировки, занимавшейся кражей икон, в том числе антикварных, сообщается в субботу на сайте офиса генпрокурора.

"Разоблачена межрегиональная группа лиц, которая на протяжении 2018-2020 годов совершила ряд краж икон из церквей в разных областях Украины, объединенных с тайным проникновением в эти помещения. По данным следствия, последняя кража состоялась 30 апреля 2020 года из храма, расположенного в селе Михайловка Шарогородского района Винницкой области. Были похищены три иконы 1860 года, которые в дальнейшем изъяты", - говорится в сообщении.

Киева и Более 70 правоохранителей на территории Одессы Хмельницкого провели 13 обысков. По их результатам "выявлено и изъято большое количество икон, орудие совершения преступлений, денежные средства, автомобили и тому подобное".

"Сейчас задержаны организатор и два исполнителя преступлений. Им сообщено о подозрении в кражах, объединенных с проникновением в помещение... Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и наложения ареста на имущество", - сообщается на сайте.