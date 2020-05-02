Тест выявляет COVID-19 через три дня после инфицирования, заявила Попова

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Тест на коронавирус показывает результат не ранее, чем через три дня после инфицирования, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Не меньше трех дней, то есть вирус должен попасть в организм, развиться и только после этого на слизистой носа, самый распространённый способ получить материал - это мазок из носа, мы можем его найти, это минимальный срок",- сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
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