Вводить паспорта иммунитета к коронавирусу рано, заявила Попова

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вводить паспорта иммунитета к коронавирусу пока еще рано, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Ну, идея, конечно, есть, и она хороша сама по себе, но надо понимать - сегодня, наверное, чуть рано ее реализовывать ... Мы должны понимать, что и зачем мы делаем. И мы уже говорили, как долго будет держаться иммунитет. Для того, чтобы вносить в паспорт. Насколько долго запись в этом паспорте могла бы быть актуальной. Нужно время", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос, нужно ли в России создавать паспорта иммунитета, о которых говорят на Западе.
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