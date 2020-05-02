Число жертв коронавируса в Сербии достигло 189

БЕЛГРАД, 2 мая - РИА Новости. В Сербии от коронавируса за сутки скончались четверо граждан, общее число жертв достигло 189, выявлено более 9,3 тысячи зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны.

По данным сербского минздрава, с начала пандемии к пятнице в стране были выявлены 9 205 зараженных, скончались 185 больных.

"За сутки выявлены 157 новых зараженных, общее число больных – 9 362 человека. Выздоровели 1426 граждан. За сутки скончались еще четыре человека, всего с начала пандемии умерли 189 человек", - сообщил минздрав.

Сербское правительство с понедельника смягчило меры по борьбе с распространением коронавируса. В стране открыты парикмахерские и тренажерные залы. Гражданам старше 65 лет разрешили с 27 апреля ежедневно выходить на улицы на полчаса с 18.00 до 1.00. Магазины для пожилых граждан открываются по четвергам с 4.00 до 7.00.

Майские праздники планировалось провести в условиях комендантского часа. Запрет на передвижение граждан должен был вступить в силу в 18.00 четверга и продлиться до 5.00 понедельника, 4 мая. Однако в четверг правительство страны смягчило меры. Запрет на выход из дома будет действовать с 18.00 четверга до 5.00 субботы, затем комендантский час продолжит действовать ежедневно с вечера до утра.

Члены национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19 сообщили во вторник, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение. С 4 мая восстанавливается железнодорожное и автобусное междугороднее сообщение, открываются кафе и рестораны, с соблюдением расстояния между посетителями, с 8 мая - торговые центры при ограничении числа посетителей.