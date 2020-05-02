Путин выступит с обращением 9 мая

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам", — сказал он в опубликованном анонсе программы "Москва, Кремль. Путин".
До этого глава государства несколько раз обращался к россиянам, последний раз — 28 апреля. Тогда он озвучил результаты работы по мобилизации промышленности и системы здравоохранения, а также дал новые поручения, призванные поддержать экономику и помочь регионам справиться с коронавирусом.
Кроме того, Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
Пандемия коронавируса
По статистике ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 208 тысяч из них скончались. По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, выявлено 3,2 миллиона больных, умерли 228 тысяч.