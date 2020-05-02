Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-03T04:38
https://ria.ru/20200502/1570898253.html
Путин выступит с обращением 9 мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570810305_0:0:4879:2744_1036x0_80_0_0_332f1a2ebf9d125d8d0d5db6b9e5c4d3.jpg
РИА Новости

Путин выступит с обращением 9 мая

16:15 02.05.2020 (обновлено: 04:38 03.05.2020)
110245
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе"
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам", — сказал он в опубликованном анонсе программы "Москва, Кремль. Путин".

До этого глава государства несколько раз обращался к россиянам, последний раз — 28 апреля. Тогда он озвучил результаты работы по мобилизации промышленности и системы здравоохранения, а также дал новые поручения, призванные поддержать экономику и помочь регионам справиться с коронавирусом.
Кроме того, Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное
29 апреля, 19:44Распространение нового коронавируса
Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

Пандемия коронавируса

По статистике ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 208 тысяч из них скончались. По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, выявлено 3,2 миллиона больных, умерли 228 тысяч.
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания. Россия занимает седьмое место, обогнав Китай, Иран и Турцию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
1 мая, 17:31
Песков рассказал о "максимальном" уровне охраны здоровья Путина
13431598573
75 лет Великой ПобедыДень ПобедыДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Уже поздравили штрафами за маски,а почему бы не организовать безплатную раздачу людям.По ходу власть-саранча уже денежный резерв оприходовала.И кому интересно это поздравительное пустомельство.
2 мая, 17:12
Слава Мишкич
273623334
Опять поздравлять будет, он как не выступит так с поздравлением. Расскажет как мы всех победили и еще раз победим, но время скажет опять не простое.
2 мая, 17:09
oostan.maksim
2423122235
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Липецк
Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
01:23В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения
01:14В Праге объяснили усиление мер безопасности в дипмиссии в Москве
01:12Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
00:59"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
00:54Экс-директор ФБР Коми недоволен отказом от преследования Флинна
00:47Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
00:36 В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19
00:31В Подмосковье приостановили посещение образовательных учреждений
00:24Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
00:23Европа виртуально отметит 75-летие освобождения от нацизма
23:58В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
23:55Британец пережил коронавирус, сепсис, остановку сердца и два инсульта
23:55В Польше отменили президентские выборы из-за COVID-19
23:53Министр обороны Хорватии подал в отставку после гибели двух пилотов
23:40В США число жертв коронавируса превысило 75 тысяч человек
23:38Трамп назвал вручение "Пулитцера" NYT за статьи о России позором
23:38В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
23:35Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции за расистские высказывания
Лента новостейМолния