Путин выступит с обращением 9 мая

"Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам", — сказал он в опубликованном анонсе программы " Москва, Кремль. Путин " .

До этого глава государства несколько раз обращался к россиянам, последний раз — 28 апреля. Тогда он озвучил результаты работы по мобилизации промышленности и системы здравоохранения, а также дал новые поручения, призванные поддержать экономику и помочь регионам справиться с коронавирусом.