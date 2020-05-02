Глава Северной Осетии ежедневно проходит тест на COVID-19 после митинга

ПЯТИГОРСК, 2 мая - РИА Новости. Глава Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что ежедневно сдает тест на коронавирусную инфекцию после несанкционированного митинга, так как в спешке забыл надеть маску и вышел к простестующим.

"К сожалению, я сам в спешке не успел и маску надеть, поэтому ежедневно прохожу тестирование, чтобы самому никого потом не инфицировать, ни домочадцев, ни тех коллег, которые со мной ежедневно работают. Поэтому, направляясь к вам, также сдавал тест и так ежедневно", - сказал Битаров в ходе пресс-конференции в режиме онлайн.

Он отметил, что у двоих его помощников после митинга был подтвержден коронавирус. "И мои два помощника, которые там со мной присутствовали, у них через несколько дней подтвердилась инфекция. Они тоже находились на режиме изоляции. Сегодня мне сказали, что у них отрицательны тесты, они тоже выйдут теперь на работу", - добавил Битаров.

По данным следствия, 20 апреля во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2 тысяч человек. После митинга главврач республиканской больницы Астан Митциев заявил, что собравшиеся на митинг во Владикавказе "устроили мощный очаг разноса COVID-19". Спустя неделю заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Зарема Каболова сообщила, что рост числа зараженных в регионе может быть связан с несанкционированным митингом.