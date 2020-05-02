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2020-05-02T19:06
https://ria.ru/20200502/1570897926.html
На Бари Алибасова написали заявление в СК
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РИА Новости

На Бари Алибасова написали заявление в СК

16:05 02.05.2020 (обновлено: 19:06 02.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Адвокат Юлиан Соболев написал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить сделку, по которой актриса Лидия Федосеева-Шукшина передала свою квартиру в новой Москве стоимостью десять миллионов рублей супругу Бари Алибасову, а тот — своему помощнику.
Копия заявления от Соболева в СК с пометкой о принятии есть в распоряжении РИА Новости, у СК есть десять дней, чтобы решить, возбуждать дело или нет.
Как сообщил РИА Новости адвокат Соболев, ранее он представлял дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, актрису Марию Шукшину в разбирательстве с отцом ее детей Фомы и Фоки Борисом Вишняковым. Спорная квартира, как пояснил юрист, должна была достаться детям, однако впоследствии бабушка подарила ее своему мужу.
"Она (сделка) оформлена простым договором дарения, без участия нотариуса. Я внимательно посмотрел договор дарения, он тоже с изъянами — в нем не указана стоимость квартиры", — отметил Соболев, уточнив, что действует без поручения, от своего имени.
Бари Алибасов в своей квартире
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Представитель Алибасова, адвокат Сергей Жорин назвал автора заявления человеком, "далеким от юриспруденции". По его словам, у Соболева нет доверенности от Федосеевой-Шукшиной и, соответственно, полномочий представлять ее. "Статья 159 УК РФ относится к частно-публичному обвинению, и дело не может быть возбуждено без заявления потерпевшего, то есть даже проверку по нему проводить не будут", — заявил РИА Новости Жорин.
Комментариями других сторон РИА Новости пока не располагает.
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились в ноябре 2018 года. Для супругов этот брак не стал первым: продюсер ранее был женат пять раз, актриса была замужем шесть раз.
Лидия Федосеева-Шукшина
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Бари АлибасовШоу-бизнесЛидия Федосеева-Шукшина
Популярные комментарии
Муж и жена одна сатана😂Татарин своё взял.
2 мая, 16:19
АСАлександр Сафронов
1170103
Он же умирал недавно. Уже оклимался ...
2 мая, 16:38
АГАнна Гладкова
4110000
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