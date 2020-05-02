На Бари Алибасова написали заявление в СК

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Адвокат Юлиан Соболев написал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить сделку, по которой актриса Лидия Федосеева-Шукшина передала свою квартиру в новой Москве стоимостью десять миллионов рублей супругу Бари Алибасову, а тот — своему помощнику.

Копия заявления от Соболева в СК с пометкой о принятии есть в распоряжении РИА Новости, у СК есть десять дней, чтобы решить, возбуждать дело или нет.

Как сообщил РИА Новости адвокат Соболев, ранее он представлял дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, актрису Марию Шукшину в разбирательстве с отцом ее детей Фомы и Фоки Борисом Вишняковым. Спорная квартира, как пояснил юрист, должна была достаться детям, однако впоследствии бабушка подарила ее своему мужу.

"Она (сделка) оформлена простым договором дарения, без участия нотариуса. Я внимательно посмотрел договор дарения, он тоже с изъянами — в нем не указана стоимость квартиры", — отметил Соболев, уточнив, что действует без поручения, от своего имени.

Представитель Алибасова, адвокат Сергей Жорин назвал автора заявления человеком, "далеким от юриспруденции". По его словам, у Соболева нет доверенности от Федосеевой-Шукшиной и, соответственно, полномочий представлять ее. "Статья 159 УК РФ относится к частно-публичному обвинению, и дело не может быть возбуждено без заявления потерпевшего, то есть даже проверку по нему проводить не будут", — заявил РИА Новости Жорин.

Комментариями других сторон РИА Новости пока не располагает.