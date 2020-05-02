Актриса Васильева с кашлем и температурой ушла из больницы

Вчера поздним вечером до меня доехала скорая помощь. Меня обследовали, но я не знаю результатов, потому что вчера некому было мной заниматься, я под утро ушла оттуда. Пока пытаюсь дозвониться, мне сказали набирать в кол-центр, хочу узнать, что у меня на КТ, какой анализ крови. Поэтому пока лечусь дома своими силами.