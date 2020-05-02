Собянин предположил, кто может стать разработчиком вакцины от COVID-19

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вполне возможно, что именно московский институт будет разработчиком вакцины против коронавируса, заявил мэр Вполне возможно, что именно московский институт будет разработчиком вакцины против коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Вакцину разрабатывают закрытые медицинские научно-исследовательские институты, которые допущены до этой работы, у них должен быть высокий уровень защиты, это очень важно. Но, судя по тому, что докладывалось президенту на одном из селекторов, то вполне возможно, что именно московский институт будет разработчиком такой вакцины. Ну а дальше будет идти речь о производстве, в Москве есть возможности, чтобы ее производить", - сказал Собянин.

Он добавил, что вопрос, в каких объемах и в какие сроки это будет сделано, - это, скорее, вопрос науки.

"Я уверен, что рано или поздно это произойдет, или у нас, или за рубежом, но желательно, чтобы это было у нас. Пока, насколько я знаю, такие разработки есть, они очень серьёзные",- сказал Собянин.