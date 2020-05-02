В Севастополе еще один человек заразился коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Еще один случай коронавируса зарегистрирован за сутки в Еще один случай коронавируса зарегистрирован за сутки в Севастополе , всего случаев заболевания 86, сообщила пресс-служба правительства города.

"На утро 2 мая в Севастополе зарегистрирован еще один случай заболевания. Это строитель военного госпиталя (в бухте Омега), который находился в контактной группе с ранее заболевшим", - говорится в сообщении.

Всего в Севастополе зарегистрировано 86 случаев, 10 человек выписаны после выздоровления, один человек умер.

Под наблюдением по месту жительства в регионе находится 1231 человек. В режиме обсерваторов работают пансионат "Изумруд", а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке. В пансионате "Изумруд" находятся 83 человека, в обсервации на строительных площадках – 704 человека.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Севастополе продлен до 30 мая, для передвижения введена пропускная система как на бумажных носителях, так и в электронном виде.