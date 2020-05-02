Собянин назвал условие ослабления ограничений в Москве

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Ослабление мер против коронавируса может произойти к середине мая, если снизится нагрузка на здравоохранение, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"Если мы увидим к середине мая, через две недели, что все-таки нагрузка спадает и у нас появляется запас прочности для того, чтобы людям оказывать качественную медицинскую помощь по борьбе с ковидом, тогда можно подумать о мерах послабления", - сообщил Собянин.
Мэр подчеркнул, что в ситуации с коронавирусом не должно быть политических интересов и должна быть совместная работа власти и населения.
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