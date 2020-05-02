Собянин назвал условие ослабления ограничений в Москве

"Если мы увидим к середине мая, через две недели, что все-таки нагрузка спадает и у нас появляется запас прочности для того, чтобы людям оказывать качественную медицинскую помощь по борьбе с ковидом, тогда можно подумать о мерах послабления", - сообщил Собянин.