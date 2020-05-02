В МЧС рассказали о дезинфекции объектов транспортной инфраструктуры

"С начала апреля по 1 мая в регионах РФ продезинфицировано более 11,3 тысячи зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 1 миллиона 559 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что сутками ранее в регионах РФ были обработаны специальными дезинфицирующими растворами порядка 10,9 тысячи таких объектов.