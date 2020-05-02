В МЧС рассказали о дезинфекции объектов транспортной инфраструктуры

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Не менее 11,3 тысячи зданий и сооружений транспортной инфраструктуры уже продезинфицировано в течение апреля в регионах страны, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе МЧС России.
"С начала апреля по 1 мая в регионах РФ продезинфицировано более 11,3 тысячи зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 1 миллиона 559 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что сутками ранее в регионах РФ были обработаны специальными дезинфицирующими растворами порядка 10,9 тысячи таких объектов.
По данным МЧС, в течение апреля также подверглись санитарной обработке более 3 тысяч километров автомобильных дорог, а также почти 15 тысяч зданий министерства и свыше 15,4 тысячи единиц техники.
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