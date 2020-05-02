Ситуация с COVID-19 в Северной Осетии стабилизировалась после всплеска

ПЯТИГОРСК, 2 мая - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в Северной Осетии остается сложной, однако число инфицированных начало стабилизироваться после всплеска из-за несанкционированного митинга во Ситуация с COVID-19 в Северной Осетии остается сложной, однако число инфицированных начало стабилизироваться после всплеска из-за несанкционированного митинга во Владикавказе , сообщил глава республики Вячеслав Битаров

"Ситуация в республике остается с коронавирусной инфекцией сложной, ежедневно мы прирастаем, в начале недели всплеск, сейчас более-менее количество инфицированных стабилизируется", - сказал Битаров журналистам на пресс-конференции в режиме онлайн.

По его словам, всплеск произошел из-за сбора людей на площади. "Считаю, что этот всплеск в большей степени из-за вот этого сбора людей, который был здесь на площади", - заявил глава региона.

Всплеск количества инфицированных в Северной Осетии фиксировался 27 апреля, когда число зараженных за сутки увеличилось на 148 человек и достигло 549. На следующий день прирост составил 121 случай. Со среды прирост стал постепенно снижаться. По данным управления Роспотребнадзора по региону на утро субботы, за сутки было выявлено еще 69 человек, общее число зараженных достигло 990.

По данным следствия, 20 апреля во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2 тысяч человек. После митинга главврач республиканской больницы Астан Митциев заявил, что собравшиеся на митинг во Владикавказе "устроили мощный очаг разноса COVID-19". Спустя неделю заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Зарема Каболова сказала, что рост числа зараженных в регионе может быть связан с несанкционированным митингом.