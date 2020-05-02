Собянин рассказал, сколько московских медиков заразились коронавирусом

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Тысяча медработников в Москве переболели коронавирусом, ещё тысяча болеют сейчас, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы проводили массовые тесты, провели иммуно-ферментные тесты 25 тысяч человек, работающих в системе здравоохранения, примерно у 2 тысяч выявили антитела, которые говорят о том, что человек переболел, где-то у половины, а половина болеет, то есть около тысячи человек болеют, тысяча переболела",- сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что в разных больницах по-разному у кого-то больше, у кого-то меньше. По словам мэра, это говорит о том, что врачи, действительно, находятся в группе риска, нужно системное тестирование, условия для работы, повышенная заработная плата.
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