Собянин рассказал о числе предоставленных медикам гостиничных номеров

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Четыре тысячи гостиничных номеров в Москве предоставлены медработникам бесплатно, 6 тысяч находятся в резерве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в столице начали разворачивать гостиничную систему, чтобы врачи не ехали домой после смены.
"Все равно риск заболевания родных, близких есть. Сегодня уже около 4 тысяч гостиничных номеров предоставлены врачам, еще порядка 6 тысяч находятся в горячем резерве", - сказал Собянин в эфире канала "Россия 24".
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