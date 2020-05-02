Собянин объяснил создание временных госпиталей в Москве

МОСКВА, 2 МАЯ - РИА Новости. Временные госпитали создают в Москве на случай приближения к пиковым значениям и если не хватит действующих мощностей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Что касается размещения временных госпиталей в крупных капитальных сооружениях - это и торговые центры, и спортивные сооружения - такая практика была практически во всех странах, которые проживают пандемию. В чем плюс этого? Так как медицинского персонала все равно недостаточно, чтобы обслуживать прямо в каждой комнате по 1-2 человека, это лучше большие пространства с хорошей вентиляцией, обменом воздуха, чтобы врач видел сразу нескольких пациентов, чтобы обслуживали большее количество людей. Это на тот случай, если всё-таки мы приблизимся к пиковым значениям, и нам не хватит существующей системы стационарных госпиталей", - сказал мэр в эфире телеканала "Россия 24".
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