Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину

Мэр вспомнил предвыборные обещания Зеленского и заявил, что ожидал, что новая власть будет сажать коррупционеров, а не мэров. "Господин президент, я думал, что когда вы одержите победу, то закон будет один для всех. Придет весна, у нас зелено, и будем сажать, только не городских глав, а коррупционеров", - заявил Бондаренко в видеообращении, опубликованном в его Facebook.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, однако позже он был продлен до 11 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль 24 апреля обнародовал план правительства по выходу из карантина, который предусматривает пять этапов и может стартовать уже с 11 мая при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.