Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину

КИЕВ, 2 мая – РИА Новости. Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
Ранее власти Черкасс решили с 1 мая позволить работать магазинам, мастерским, рынкам, салонам красоты и летним площадкам ресторанов, несмотря на общенациональный карантин. Полиция возбудила дело из-за решения местных властей города Черкассы ослабить карантинные меры в городе с 1 мая. Бондаренко заявил, что его в понедельник вызывают на допрос в полицию в качестве свидетеля по делу о досрочном ослаблении карантина. Кроме того, он сообщил, что ему поступали угрозы от первого заместителя главы офиса президента Сергея Трофимова, однако офис заявил, что вероятно Бондаренко стал жертвой пранка, и Трофимов не писал ему.
Мэр вспомнил предвыборные обещания Зеленского и заявил, что ожидал, что новая власть будет сажать коррупционеров, а не мэров. "Господин президент, я думал, что когда вы одержите победу, то закон будет один для всех. Придет весна, у нас зелено, и будем сажать, только не городских глав, а коррупционеров", - заявил Бондаренко в видеообращении, опубликованном в его Facebook.
"Черкассы будут оказывать сопротивление, запомните. Черкассы - свободный казацкий город. И если надо объединить Украину, мы объединим Украину. И помните: никто в жизни не одолел Черкассы, не одолел Холодный Яр, не одолел дух Богдана Хмельницкого и Тараса Шевченко. Помните об этом", - сказал мэр.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, однако позже он был продлен до 11 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль 24 апреля обнародовал план правительства по выходу из карантина, который предусматривает пять этапов и может стартовать уже с 11 мая при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.
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