Число зараженных коронавирусом на Сахалине выросло до 29 человек

В четверг губернатор сообщал о 25 случаях коронавируса в регионе.

"Выявлено четыре новых пациента с коронавирусной инфекцией. Итого: 19 пациентов поправились, ещё 10 находятся на лечении. Наличие вируса показали экспресс-тесты, после этого пришло лабораторное подтверждение мазков.", - написал глава региона в своем официальном Telegram-канале.