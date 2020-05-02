Число зараженных коронавирусом на Сахалине выросло до 29 человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мая – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусной инфекцией на Сахалине достигло 29 человек, сообщил в субботу губернатор Валерий Лимаренко.
В четверг губернатор сообщал о 25 случаях коронавируса в регионе.
"Выявлено четыре новых пациента с коронавирусной инфекцией. Итого: 19 пациентов поправились, ещё 10 находятся на лечении. Наличие вируса показали экспресс-тесты, после этого пришло лабораторное подтверждение мазков.", - написал глава региона в своем официальном Telegram-канале.
По информации специалистов, все случаи заболевания COVID–19 завезены на остров московскими рейсами 27, 28, 30 апреля и 1 мая. Учитывая этот факт, власти региона подчеркивают важность проведения экспресс-исследований в аэропортах вылета. Такую диагностику уже проводят во Владивостоке и Новосибирске.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.