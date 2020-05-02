РПЦ извлечет уроки из пандемии коронавируса, считает митрополит Иларион

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Русская православная церковь сделает определенные выводы в результате пандемии коронавируса, в частности, будет уделять особое внимание мерам по дезинфекции различных предметов в храмах, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Конечно, я думаю, что из этой истории и какие-то уроки будут сделаны, в отношении, в частности, всего, что касается дезинфекции тех предметов, которые находятся в церкви", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
В пример он привел традицию с целованием икон верующими.
"Конечно, если икона под стеклом, то она так или иначе всегда протирается влажной тряпочкой. Но, наверное, эта традиция протирать иконы спиртовыми растворами – она уже сохранится", - сказал иерарх.
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