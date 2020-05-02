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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-02T17:52
https://ria.ru/20200502/1570897145.html
В Китае сделали анимационную короткометражку о COVID-19 и реакции США
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570896954_0:0:1565:880_1036x0_80_0_0_af6c8d88dc8cc7ceaff10114dce9c6bc.jpg
РИА Новости

В Китае сделали анимационную короткометражку о COVID-19 и реакции США

15:44 02.05.2020 (обновлено: 17:52 02.05.2020)
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ПЕКИН, 2 мая – РИА Новости. Китайское государственное агентство Синьхуа опубликовало анимационную короткометражку в стиле LEGO о действиях Пекина после вспышки коронавирусной инфекции и реакции США на предупреждения китайской стороны, а также о противоречивой позиции Вашингтона.
Мини-мультфильм начинается с того, что раскрывается красный занавес и на сцене появляются фигурки LEGO в виде воина знаменитой "Терракотовой армии" в медицинской маске и статуи Свободы. Далее на экране появляется элемент LEGO с надписью "Декабрь" и терракотовый воин говорит: "Появились сообщения о необычных случаях пневмонии", далее появляется эмблема ВОЗ со словами: "Поняли вас".
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Далее уже следует диалог между терракотовым воином и статуей Свободы в январе, первый сообщает, что в Китае обнаружили новый вирус, слыша в ответ "и что?", воин предупреждает, что "он опасен", но статуя Свободы настаивает, что "это всего лишь простуда".
Воин призывает носить маски, но статуя Свободы говорит, что этого делать не нужно.
Терракотовый воин призывает оставаться дома, статуя Свободы называет это нарушением прав человека, Воин сообщает о строительстве временных госпиталей, статуя Свободы настаивает, что это концентрационный лагерь, воин говорит, что госпиталь построен за 10 дней, статуя Свободы называет это хвастовством. Решение о режиме изоляции и закрытии городов статуя Свободы называет "варварским".
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Далее наступает февраль, позади терракотового война появляются четыре фигурки врачей в медицинских масках и рентгеновскими снимками в руках, воин говорит, что система здравоохранения Китая перегружена, на что статуя Свободы отвечает: "посмотрите, какой Китай отсталый", а на слова, что вирус убивает врачей, статуя Свободы отвечает: "Типичный третий мир".
Китай предупреждает, что вирус передается воздушно-капельным путем, но США говорят, что вирус магическим образом исчезнет в апреле.
Наступает март, и позади Воина уже стоят врачи в защитных костюмах, и он сообщает, что статистика по заболеванию в Китае идет на спад, в ответ статуя Свободы заявляет, что это невозможно, "посмотрите на Италию".
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Статуя Свободы утверждает, что Китай обманывал США, на что воин заявляет, что Пекин открыто публиковал информацию, но статуя Свободы не сдается и настаивает, что китайская сторона все держала в секрете и не предупредила других.
"Мы говорили, что это опасно… Мы сказали, что вирус передается по воздуху", - напоминает воин, но статуя Свободы уже с подключенной капельницей настаивает, что Китай лгал и предоставил неверную информацию.
"Вирус не опасен. Но миллионы китайцев скончались, даже несмотря на то, что вирус не опасен. Мы правы, путь даже мы и противоречим сами себе", - говорит статуя Свободы.
В ответ на это воин пытается ее вразумить: "Ты только послушай себя".
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Далее статуя Свободы говорит, что Китай все же лгал, и США ничего не предпринимали три месяца, а так как ВОЗ соглашается с Китаем, Вашингтон сокращает финансирование организации.
"Мы всегда правы, путь даже и противоречим сами себе", - не сдается статуя Свободы.
На что воин говорит: "Это именно то, что мне в вас, американцах, больше всего нравится – ваше постоянство".
Ранее США выступили с резкой критикой действий ВОЗ в контексте борьбы с пандемией коронавируса. В частности, американский президент Дональд Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ со стороны США, по его словам, организация не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности.
Кроме того, президент США Дональд Трамп ранее уже заявлял, что американская сторона рассматривает версии, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19.
Ранее МИД КНР заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампВОЗМИД КНРКитайВашингтон (город)УханьСШАВ мире
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