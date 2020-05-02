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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-02T15:41
https://ria.ru/20200502/1570897063.html
В Белоруссии задумались об экспорте своих тест-систем на COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569739438_0:0:2919:1642_1036x0_80_0_0_d5b9f20abc67b27d24164941d7e02b43.jpg
РИА Новости

В Белоруссии задумались об экспорте своих тест-систем на COVID-19

15:41 02.05.2020
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© REUTERS / Vasily FedosenkoМедицинские работники в защитных костюмах в Минске
Медицинские работники в защитных костюмах в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 2 мая - РИА Новости. Белоруссия рассматривает возможность экспорта собственных лабораторных тест-систем для выявления нового коронавируса, сообщил главный внештатный специалист по лабораторной диагностике минздрава республики Сергей Беляев.
"К нам поступают обращения из сопредельных стран по возможности приобретения белорусских тест-систем, потому что они, в принципе, показали свою очень высокую как чувствительность, так и специфичность", - сказал Беляев в субботу телеканалу "Беларусь 1".
По его словам, "сегодня производством тест-систем на определение COVID-19 в стране занимаются три компании.., объемов тест-систем хватит как нашей стране, так и на экспорт".
Со ссылкой на представителя минздрава в эфире телеканала было отмечено, что "белорусские лаборатории, которые занимаются тестированием на коронавирус, со следующей недели почти полностью перейдут на использование отечественных реагентов".
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По информации Беляева, мощность белорусской лабораторной сети позволяет проводить от 8,5 тысячи до 9,5 тысячи исследований в сутки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 911 до 15 828, умерших от этой инфекции - на 4 до 97 человек, сообщила в субботу пресс-служба минздрава страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сергей БеляевЗдоровье - ОбществоВОЗБелоруссияВ мире
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