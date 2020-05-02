В Белоруссии задумались об экспорте своих тест-систем на COVID-19

Медицинские работники в защитных костюмах в Минске

МИНСК, 2 мая - РИА Новости. Белоруссия рассматривает возможность экспорта собственных лабораторных тест-систем для выявления нового коронавируса, сообщил главный внештатный специалист по лабораторной диагностике минздрава республики Сергей Беляев

"К нам поступают обращения из сопредельных стран по возможности приобретения белорусских тест-систем, потому что они, в принципе, показали свою очень высокую как чувствительность, так и специфичность", - сказал Беляев в субботу телеканалу "Беларусь 1"

По его словам, "сегодня производством тест-систем на определение COVID-19 в стране занимаются три компании.., объемов тест-систем хватит как нашей стране, так и на экспорт".

Со ссылкой на представителя минздрава в эфире телеканала было отмечено, что "белорусские лаборатории, которые занимаются тестированием на коронавирус, со следующей недели почти полностью перейдут на использование отечественных реагентов".

По информации Беляева, мощность белорусской лабораторной сети позволяет проводить от 8,5 тысячи до 9,5 тысячи исследований в сутки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 911 до 15 828, умерших от этой инфекции - на 4 до 97 человек, сообщила в субботу пресс-служба минздрава страны.