Врач объяснил очереди из скорых у московских больниц

Автомобили скорой помощи у здания ФМБА в Химках. Архивное фото

Автомобили скорой помощи у здания ФМБА в Химках

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ситуации с вереницами машин скорой помощи у столичных клиник связаны со специальным алгоритмом приема больных, рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Ситуации с вереницами машин скорой помощи у столичных клиник связаны со специальным алгоритмом приема больных, рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов в интервью для фильма Наили Аскер-заде " Опасный вирус 4 " на канале "Россия 1".

По словам медика, прием больных с коронавирусом отличается от стандартного порядка работы приемного отделения.

"Это обязательный шлюз, это обязательная обработка персонала в этом шлюзе скорой помощи, что, естественно, несколько замедляет прием доставляемых пациентов", — пояснил Плавунов.

Врач добавил, что иногда к приемному отделению могут приехать сразу несколько бригад, что вызывает дополнительные трудности.

Испании и Италии. Пандемия нового коронавируса, возбудителя болезни COVID-19, охватила абсолютное большинство стран мира. По данным ВОЗ , им заражены более 3,2 миллиона человек, из которых около 230 тысяч умерли и порядка миллиона излечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в США

Россия занимает седьмое место по числу инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 124 054 человек (за сутки 9623 новых случая), из них поправились около 15 тысяч человек. Жертвами болезни стали 1222 пациента.

Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах действует пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.