Опыт зарубежных стран в борьбе с коронавирусом бесценен, заявил Собянин

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Опыт зарубежных стран в борьбе с коронавирусом для нас бесценен, для нас важно, как они работали, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"Опыт зарубежных стран вообще для нас бесценен, потому что многие из них прошли уже пиковые значения, прошли режим карантина, многие находятся в стадии выхода из кризиса, позади такая просто национальная трагедия. Тысячи погибших, умерших, сотни и десятки тысяч переболевших, причем в тяжелой форме. Для нас, конечно, важно, как там работала система здравоохранения, а какие меры предпринимались, а что сработало, а что не сработало, и какая там ситуация сегодня", - сказал Собянин.
Он отметил, что если бы не было опыта зарубежных стран, Москва не смогла бы принять адекватных мер, потому что кто-то должен был первым показать это на своем примере. Мэр добавил, что лучше учиться на чужом опыте, чем на своем.
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