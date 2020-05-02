Опыт зарубежных стран в борьбе с коронавирусом бесценен, заявил Собянин

"Опыт зарубежных стран вообще для нас бесценен, потому что многие из них прошли уже пиковые значения, прошли режим карантина, многие находятся в стадии выхода из кризиса, позади такая просто национальная трагедия. Тысячи погибших, умерших, сотни и десятки тысяч переболевших, причем в тяжелой форме. Для нас, конечно, важно, как там работала система здравоохранения, а какие меры предпринимались, а что сработало, а что не сработало, и какая там ситуация сегодня", - сказал Собянин.