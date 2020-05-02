Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-02T15:31
https://ria.ru/20200502/1570896814.html
Онищенко отметил важность правильной утилизации медицинских масок
https://cdn22.img.ria.ru/images/156377/37/1563773752_0:0:3030:1704_1036x0_80_0_0_9fac05984895b117f65796a96d7941b1.jpg
РИА Новости

Онищенко отметил важность правильной утилизации медицинских масок

15:31 02.05.2020
1673
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: "Новый коронавирус: правда и вымысел" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Носить медицинские маски нужно, чтобы зараженные коронавирусом без симптомов не распространяли его в окружающую среду, при этом маски должны правильно использоваться и утилизироваться, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
"Любое приспособление, если им неправильно пользоваться, имеет потенциальную опасность... Маска нужна, но ей надо пользоваться в соответствии с инструкцией - для каждого типа (масок - ред.) она существует. Если эти инструкции не соблюдать, то она может быть вредной, как и любое средство... Если это одноразовая маска, то ее уничтожают соответствующим образом по соответствующей инструкции, если она многоразовая, то с ней проводятся обеззараживающие мероприятия", - сказал Онищенко.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
Депутат отметил, что, согласно исследованиям, на наружном слое маски коронавирус может жить до семи дней, на внутреннем - до четырёх, поэтому одноразовую маску необходимо утилизировать сразу после использования, утилизация в мусорный пакет является достаточной в домашних условиях. "Вы же потом это в мешок завязываете и увозите. В нормальной жизни так и надо, у вас другого пути нет...", - полагает он.
"Почему мы настаиваем на масках? Потому что сегодня до 70%, до 80%, а по разным данным есть и 82%, когда коронавирус протекает бессимптомно, это у среднего и молодого возраста при общем здоровье физическом, не имеющих онкологии, не имеющих сердечно-сосудистых и так далее. Так вот, если эти молодые люди будут носить маски, будучи уже выделителями вируса, но не зная об этом..., они не будут выбрасывать его (коронавирус - ред.) в воздух в метро, в общественном транспорте, в квартире", - заявил депутат.
Онищенко подчеркнул, что для медперсонала в больнице, где лечат людей с коронавирусом, нужно не менее 10 одноразовых масок на смену, чтобы была возможность менять их каждые два часа, а также для поездки на работу и домой.
"В медицинских учреждениях сегодня, когда идёт большой объём одноразовых СИЗов (средств индивидуальной защиты – ред.) - комбинезонов одноразовых, халатов одноразовых, в связи с этим коронавирусом, тех же масок, резко встала проблема утилизации медицинских отходов. Объём-то вырос, сильно вырос. Поэтому сейчас там принимаются экстренные меры, закупаются специальные печи. Как правило, тут сжиганием пользуются, это уже другой способ - более длительный", - добавил Онищенко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
7110006
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоГеннадий ОнищенкоОбщество
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Липецк
Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
01:23В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения
01:14В Праге объяснили усиление мер безопасности в дипмиссии в Москве
01:12Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
00:59"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
00:54Экс-директор ФБР Коми недоволен отказом от преследования Флинна
00:47Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
00:36 В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19
00:31В Подмосковье приостановили посещение образовательных учреждений
00:24Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
00:23Европа виртуально отметит 75-летие освобождения от нацизма
23:58В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
23:55Британец пережил коронавирус, сепсис, остановку сердца и два инсульта
23:55В Польше отменили президентские выборы из-за COVID-19
23:53Министр обороны Хорватии подал в отставку после гибели двух пилотов
23:40В США число жертв коронавируса превысило 75 тысяч человек
23:38Трамп назвал вручение "Пулитцера" NYT за статьи о России позором
23:38В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
23:35Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции за расистские высказывания
Лента новостейМолния