Онищенко отметил важность правильной утилизации медицинских масок

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Носить медицинские маски нужно, чтобы зараженные коронавирусом без симптомов не распространяли его в окружающую среду, при этом маски должны правильно использоваться и утилизироваться, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Носить медицинские маски нужно, чтобы зараженные коронавирусом без симптомов не распространяли его в окружающую среду, при этом маски должны правильно использоваться и утилизироваться, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко

"Любое приспособление, если им неправильно пользоваться, имеет потенциальную опасность... Маска нужна, но ей надо пользоваться в соответствии с инструкцией - для каждого типа (масок - ред.) она существует. Если эти инструкции не соблюдать, то она может быть вредной, как и любое средство... Если это одноразовая маска, то ее уничтожают соответствующим образом по соответствующей инструкции, если она многоразовая, то с ней проводятся обеззараживающие мероприятия", - сказал Онищенко.

Депутат отметил, что, согласно исследованиям, на наружном слое маски коронавирус может жить до семи дней, на внутреннем - до четырёх, поэтому одноразовую маску необходимо утилизировать сразу после использования, утилизация в мусорный пакет является достаточной в домашних условиях. "Вы же потом это в мешок завязываете и увозите. В нормальной жизни так и надо, у вас другого пути нет...", - полагает он.

"Почему мы настаиваем на масках? Потому что сегодня до 70%, до 80%, а по разным данным есть и 82%, когда коронавирус протекает бессимптомно, это у среднего и молодого возраста при общем здоровье физическом, не имеющих онкологии, не имеющих сердечно-сосудистых и так далее. Так вот, если эти молодые люди будут носить маски, будучи уже выделителями вируса, но не зная об этом..., они не будут выбрасывать его (коронавирус - ред.) в воздух в метро, в общественном транспорте, в квартире", - заявил депутат.

Онищенко подчеркнул, что для медперсонала в больнице, где лечат людей с коронавирусом, нужно не менее 10 одноразовых масок на смену, чтобы была возможность менять их каждые два часа, а также для поездки на работу и домой.

"В медицинских учреждениях сегодня, когда идёт большой объём одноразовых СИЗов (средств индивидуальной защиты – ред.) - комбинезонов одноразовых, халатов одноразовых, в связи с этим коронавирусом, тех же масок, резко встала проблема утилизации медицинских отходов. Объём-то вырос, сильно вырос. Поэтому сейчас там принимаются экстренные меры, закупаются специальные печи. Как правило, тут сжиганием пользуются, это уже другой способ - более длительный", - добавил Онищенко.