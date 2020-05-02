В Австрии торговые центры "строят" покупателей из-за коронавируса

ВЕНА, 2 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Спустя две недели после начала пошаговой отмены мер из-за коронавируса власти Спустя две недели после начала пошаговой отмены мер из-за коронавируса власти Австрии разрешили открыться всем магазинам в республике, но на определенных условиях. Корреспондент РИА Новости побывала в одном из торговых центров Вены , вновь открывшем двери для посетителей после полуторамесячного простоя.

Торговля простаивала в Австрии с 16 марта вместе с введением режима самоизоляции, работали лишь продуктовые и аптеки. Четырнадцатого апреля власти республики приступили к пошаговой отмене ограничительных мер с шагом в две недели. Первыми открылись маленькие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также строительные и садовые.

Первого мая закончился режим самоизоляции, а 2 мая открылись все остальные магазины и торговые центры. Все магазины работают на определенных условиях - ограниченное количество посетителей, которые должны носить маски и держать дистанцию. Несмотря на эти неудобства, уже через полчаса после открытия посетителей в торговом центре было много - как и в обычное, довирусное время.

Туда не ходи - сюда ходи

В отличие от крупных магазинов строительных материалов, торговый центр обошелся без "лабиринта" для входящих гостей. В само здание можно войти, как и прежде, без ограничений, они начинаются лишь внутри.

Входы и выходы в каждый отдельно взятый магазин теперь маркированы. Если раньше, например, в оптику можно было зайти с нескольких сторон, теперь это непозволительная роскошь: вход и выход расположены только с одной стороны, остальная площадь "оцеплена". Некоторые магазины используют маркировку с указателями на полу.

В торговом центре повсюду наклейки с напоминанием о сохранении дистанции между людьми не менее 1 метра. То же вкупе с остальными правилами встречает посетителя в каждом магазине. Большинство предлагают сходу продезинфицировать руки - на всякий случай.

Каждому - по ложке

Каждый отдельно взятый магазин самостоятельно следит за тем, чтобы установленные условия соблюдались и по-своему оповещает об этом потенциальных покупателей. Самый простой вариант для небольших помещений - указать на витрине максимальное количество посетителей. Если же покупатель каким-то образом пропустил указание и зашел в магазин, превысив лимит, ему об этом вежливо напомнят и попросят "за дверь".

Обувные магазины выбрали другой путь: на входе сотрудники раздают покупателям ложки для обуви, которые имеются в ограниченном количестве. Если в коробке больше ложек не осталось, значит, заходить нельзя и придется подождать. Аналогичная история, например, в книжных и спортивных. Здесь мерилом допустимого количества посетителей является корзина для товаров, которую после использования дезинфицируют.

Многие магазины одежды обходятся без подсчетов или же определяют на глаз. На входе напоминают о необходимости носить маску, а некоторые раздают бесплатно. Более щепетильные ограничивают количество покупателей номерками, как в гардеробе. Ряд магазинов, достигнув лимита, выставляют соответствующий знак, призывая посетителей подождать, так что очереди периодически собираются.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.