В ЛНР рассказали о состояние раненной во время обстрела девочки

ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Состояние девочки, раненной в результате обстрела в субботу со стороны ВС Украины подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике поселка Золотое-5, удовлетворительное, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева заявила об обстреле со стороны украинских силовиков поселка Золотое-5 в Донбассе, в результате чего была ранена семилетняя девочка.
"На данный момент состояние ребенка удовлетворительное", - сообщил собеседник агентства.
В представительстве ЛНР в СЦКК уточнили, что ребенок был доставлен в центральную городскую больницу подконтрольного республике города Первомайск с осколочным ранением лица и правого бедра.
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