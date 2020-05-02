Число зараженных коронавирусом в Азербайджане приблизилось к 1,9 тысячи

"В Азербайджане выявлено еще 40 случаев заражения коронавирусом, 46 человек вылечились. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1894 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1411 человек вылечились, 25 человек умерли, 458 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 14 из них оценивается как тяжелое, 23 - средней тяжести, состояние остальных стабильное",- говорится в релизе штаба.