В нидерландском зоопарке впервые родился детеныш большой панды

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Детеныш большой панды (обитают в горных регионах центрального Китая) родился в зоопарке Ouwehands нидерландского Ренена (провинция Утрехт), сообщается в пресс-релизе на сайте зоопарка.
Отмечается, что детеныш родился в пятницу, 1 мая, он, как и его мать, чувствует себя хорошо. Пол детеныша пока не известен, поскольку его стараются не тревожить. По сообщению агентства Франс Пресс, это первое рождение детеныша большой панды в Нидерландах.
"В настоящее время маму У Вэнь и ее детеныша оставляют в покое. Когда через несколько месяцев детеныш покинет материнское логово, мы сможем узнать, какого он пола. Когда это произойдет, у маленькой большой панды появится имя", - говорится в пресс-релизе зоопарка.
Детеныш большой панды принадлежит Китаю - так же, как его родители У Вэнь и Син Я. В Нидерландах он может находиться четыре года, после чего будет передан КНР.
Международный союз охраны природы в 2016 году отнес больших панд к уязвимым видам. До этого организация относила их к видам, которые находятся под угрозой исчезновения.
14 января, 02:27ТуризмМосковский зоопарк показал видео панды, играющей в снегу