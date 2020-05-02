В нидерландском зоопарке впервые родился детеныш большой панды

"В настоящее время маму У Вэнь и ее детеныша оставляют в покое. Когда через несколько месяцев детеныш покинет материнское логово, мы сможем узнать, какого он пола. Когда это произойдет, у маленькой большой панды появится имя", - говорится в пресс-релизе зоопарка.