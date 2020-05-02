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Распространение нового коронавируса
2020-05-02T15:18
https://ria.ru/20200502/1570896319.html
Производители вакцин от коронавируса вступили в "гонку со временем"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_0:53:3070:1780_1036x0_80_0_0_f2afe4c2a9d656fc0b6d0877a08051d1.jpg
РИА Новости

Производители вакцин от коронавируса вступили в "гонку со временем"

15:18 02.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Фармацевтические и биотехнологические компании из США, Канады, Индии, Китая и Европы нацелены на то, чтобы ускорить процесс создания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, хотя, как говорят многие ученые, на разработку, утверждение и изготовление подобных препаратов может уйти до 18 месяцев, сообщили РИА Новости представители фирм.
В конце апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что получила данные о более чем сотне вакцин-кандидатов против COVID-19, семь из которых уже проходят испытания на людях, поскольку вирус распространяется быстро, можно сказать, что производители препаратов вступили в гонку со временем. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались. РИА Новости поговорило с представителями нескольких компаний, которые занимаются разработкой вакцин, о том, каких успехов они добились в своей работе.

Вакцина от компании Arcturus в США: эффективна в малых дозах

Компания Arcturus Therapeutics из Сан-Диего, которая работает в области РНК-терапии, недавно для работы над вакциной на основе мРНК объединила свои силы с сингапурской медицинской школой Duke-NUS. На этой неделе Arcturus заявила, что доклинические испытания препарата прошли успешно. Как ожидается, следующая стадия – тестирование вакцины-кандидата на людях – начнется летом в Сингапуре. О своей готовности принять участие в испытаниях заявили 76 волонтеров, среди которых есть пожилые люди.
Особенность препарата, разработкой которого занимается Arcturus, является его активность в "невероятно" малой дозе – она составляет всего два микрограмма. Для сравнения, доза ДНК-вакцины составляет несколько тысяч микрограмм, РНК-вакцины - несколько сотен микрограмм.
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"Очень хорошо, если вы можете производить (препарат) в больших объемах, и доза очень маленькая. Тогда вы сможете очень быстро получить много доз", - сказал агентству президент компании Джозеф Пейн.

Вакцина от индийской Bharat Biotech: вводить в нос

В Индии, которая считается одним из крупнейших производителей лекарств в мире, разработкой препарата против COVID-19 занимается несколько компаний. Одна из них - биотерапевтическая компания Bharat Biotech, на счету которой 16 успешно используемых вакцин, в том числе против свиного грипп (H1N1). Вместе с вирусологами из Висконсинского университета в Мадисоне и компанией FluGen, индийские специалисты разрабатывают препарат под названием CoroFlu. По словам представителей компаний-разработчиков, его основу будет составлять экспериментальная вакцина против гриппа от FluGen. В отличие от многих других вакцин, CoroFlu предполагается вводить интраназально, то есть внутрь носа, так как этот способ имитирует естественное попадание инфекции. Кроме того, этот способ введения препарата, как говорят в компании-разработчике, более эффективен и вызывает более сильный иммунный ответ.
В настоящее время вакцина от индийской компании проходит испытания на животных в США. Как ожидается, тесты на людях начнутся в Индии через 4-6 месяцев.
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"Наша цель – получить вакцину к концу 2020 года или к началу 2021 года, если (к этому времени - ред.) мы сможем пройти все основные этапы разработки вакцины, получить результаты клинических испытаний и одобрение регулирующих органов. Как компания, мы готовы производить 300 миллионов доз вакцины ежегодно", - заявила РИА Новости представитель компании Шила Паникер (Sheela Panicker).

Вакцина от канадской Medicago: вирусоподобная, но неопасная частица

Канадская биофармацевтическая компания Medicago, штаб-квартира которой находится в Квебеке, работает над вакциной, основанной на так называемом S-белке, присутствующем на поверхности коронавируса.
"В случае с вакциной-кандидатом от Medicago S-белок представлен в форме вирусоподобной частицы (VLP), которая напоминает настоящий вирус, но представляет собой пустышку, то есть не содержит генетический материал для того, чтобы стать заразной", - сказала РИА Новости представитель по научно-медицинским вопросам Medicago Натали Чарленд. По ее словам, такая частица не сможет никого заразить, а напротив, вызвав реакцию иммунной системы, поможет защитить организм от настоящего вируса и его возможных последствий.
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Сейчас компания проводит доклинические испытания вакцины на животных. После этого специалисты планируют приступить к исследованиям с участием людей, которые, как ожидается, завершатся к концу года. Чарленд подчеркивает, что до начала испытаний препарата на людях, невозможно предсказать, каков будет результат исследований.

Вакцина от китайской Sinovac Biotech: нет действующего вещества

В Китае к настоящему моменту присутствует больше ведущих экспериментальных вакцин от коронавируса, чем в других странах. Ранее сообщалось, что после начала вспышки COVID-19 местные ученые и профильные компании не стали концентрироваться только на одном виде вакцин, а начали исследовать сразу пять: рекомбинантная субъединичная вакцина, инактивированная вакцина, вакцина на основе аденовирусного вектора, вакцина на основе нуклеиновых кислот и живая аттенуированная гриппозная вакцина. Одной из них стала пекинская биофармацевтическая компания Sinovac Biotech, которая в апреле объявила о начале испытаний своей вакцины на людях.
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Как сообщила компания РИА Новости, в ее вакцине нет "действующего вещества". Вакциона от Sinovac Biotech, как говорится в сообщении, была получена при применении "химической обработки", из-за которой COVID-19 "утрачивает инфективность и способность к репликации". В то же время, как отмечает компания, вирус "сохраняет антигенные свойства и может вызывать иммунный ответ".

Вакцина от европейских компаний: на основе аденовирусных векторов

Европа также объединяет усилия в борьбе с коронавирусом. Недавно биотехнологические компании ReiThera (Италия), Leukocare (Германия) и Univercells (Бельгия) создали консорциум, чтобы ускорить разработку и массовое производство препарата против COVID-19. Вакцина, над которой работают компании, будет создана на основе аденовирусных векторов. Как ожидается, летом этого года вакцину начнут испытывать на людях, и если клинические испытания будут успешны, компании в этом году намерены приступить к производству препарата. Согласно планам консорциума, в начале 2021 года планируется произвести около 6 миллионов доз.
Как заявила РИА Новости представитель компании Leukocare Ева Бауэр, данные, полученные в результате клинических исследований, показывают, что аденовирусные векторы безопасны и "вызывают устойчивой иммунный ответ от одной дозы".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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