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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-02T15:16
https://ria.ru/20200502/1570896282.html
В Бельгии снизилась смертность от коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570667131_0:332:3048:2048_1036x0_80_0_0_e2487fdc618cf2408686aaf38e9faaf6.jpg
РИА Новости

В Бельгии снизилась смертность от коронавируса

15:16 02.05.2020
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© REUTERS / Francois LenoirВрачи в отделение для пациентов, страдающих симптомами коронавирусной инфекции в Брюсселе
Врачи в отделение для пациентов, страдающих симптомами коронавирусной инфекции в Брюсселе
© REUTERS / Francois Lenoir
БРЮССЕЛЬ, 2 мая - РИА Новости. В Бельгии в преддверии начала поэтапной отмены мер изоляции отмечается снижение распространения вируса C0VID-19, сообщили в минздраве королевства.
За минувшие сутки в Бельгии зафиксировано 485 новых случаев заражения. Накануне власти сообщали о 513 заболевших COVID-19. Общее число инфицированных составило 49 517 человек.
Кроме того, за сутки скончались 82 человека с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус. В пятницу сообщалось о 130 летальных исходах. Всего эпидемия коронавируса в Бельгии унесла жизни 7 765 человек согласно бельгийской системе подсчета, которая учитывает и подтверждение, и подозрительные случаи смерти, в том числе в домах престарелых.
Больницы за последние 24 часа покинули 319 выздоровевших пациентов, всего с начала эпидемии выписались 12 211 человек. Зафиксировано 128 новых случаев госпитализации, в больницах находятся 3 111 пациентов с COVID-19, в их числе 689 в отделениях интенсивной терапии.
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В Бельгии в связи с эпидемией коронавируса до 3 мая действуют меры социальной изоляции. Врачи сообщили, что страна 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наметилась тенденция на снижение числа "тяжелых" пациентов и общего числа госпитализированных.
При этом эксперты утверждают, что не более 3% населения имеют иммунитет к коронавирусу и меры предосторожности, в частности, ношение масок, придется соблюдать и после снятия ограничений на передвижения.
С 4 мая страна планирует начать поэтапную отмену мер изоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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