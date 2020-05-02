В Бельгии снизилась смертность от коронавируса

Врачи в отделение для пациентов, страдающих симптомами коронавирусной инфекции в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 2 мая - РИА Новости. В Бельгии в преддверии начала поэтапной отмены мер изоляции отмечается снижение распространения вируса C0VID-19, сообщили в минздраве королевства.

За минувшие сутки в Бельгии зафиксировано 485 новых случаев заражения. Накануне власти сообщали о 513 заболевших COVID-19. Общее число инфицированных составило 49 517 человек.

Кроме того, за сутки скончались 82 человека с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус. В пятницу сообщалось о 130 летальных исходах. Всего эпидемия коронавируса в Бельгии унесла жизни 7 765 человек согласно бельгийской системе подсчета, которая учитывает и подтверждение, и подозрительные случаи смерти, в том числе в домах престарелых.

Больницы за последние 24 часа покинули 319 выздоровевших пациентов, всего с начала эпидемии выписались 12 211 человек. Зафиксировано 128 новых случаев госпитализации, в больницах находятся 3 111 пациентов с COVID-19, в их числе 689 в отделениях интенсивной терапии.

В Бельгии в связи с эпидемией коронавируса до 3 мая действуют меры социальной изоляции. Врачи сообщили, что страна 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наметилась тенденция на снижение числа "тяжелых" пациентов и общего числа госпитализированных.

При этом эксперты утверждают, что не более 3% населения имеют иммунитет к коронавирусу и меры предосторожности, в частности, ношение масок, придется соблюдать и после снятия ограничений на передвижения.

С 4 мая страна планирует начать поэтапную отмену мер изоляции.