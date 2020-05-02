СК возбудил дело после нападения мужчины на полицейского в Москве

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Возбуждено дело после нападения мужчины на патрулирующего полицейского, который пытался проверить у него документы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Возбуждено дело после нападения мужчины на патрулирующего полицейского, который пытался проверить у него документы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, 30 апреля сотрудник полиции осуществлял пешее патрулирование территории с целью предупреждения нарушений режима самоизоляции. Вблизи жилого дома по улице Вешняковская он остановил мужчину 1979 года рождения для проверки документов, однако последний стал вести себя агрессивно и "применил насилие в отношении представителя власти".

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", - сказала Иванова.

Мужчина задержан, с ним проведены необходимые следственные действия, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения.

ГУМВД Москвы уточняет, что подозреваемый мужчина "выражался нецензурной бранью, нанес удар рукой по лицу лейтенанту полиции". На мужчину составили протокол по статье 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения").